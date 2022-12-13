Узнать больше

Ибрагимович — об операции: я пошёл на это, чтобы сохранить здоровье

Короткая ссылка
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о восстановлении после операции на колене.

«Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того чтобы играть. К сожалению, мы не могли говорить об этом — команда боролась за чемпионство, и я не хотел рассказывать прежде всего из уважения», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport.

По словам футболиста, он планирует вернуться на поле сразу, как ему предоставят возможность. Он также отметил, что следует всем рекомендациям и выполняет все указания, чтобы не оказаться на скамейке запасных или трибунах. 

41-летний форвард перенёс операцию на связках колена, на восстановление после которой потребуется 7-8 месяцев. 

Ибрагимович провёл за «Милан» 60 матчей на всех турнирах, забил 33 мяча и отметился десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович снимется во втором сезоне итальянского сериала Vita da Carlo.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить