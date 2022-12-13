Ибрагимович — об операции: я пошёл на это, чтобы сохранить здоровье

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о восстановлении после операции на колене.

«Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того чтобы играть. К сожалению, мы не могли говорить об этом — команда боролась за чемпионство, и я не хотел рассказывать прежде всего из уважения», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport.

По словам футболиста, он планирует вернуться на поле сразу, как ему предоставят возможность. Он также отметил, что следует всем рекомендациям и выполняет все указания, чтобы не оказаться на скамейке запасных или трибунах.

41-летний форвард перенёс операцию на связках колена, на восстановление после которой потребуется 7-8 месяцев.

Ибрагимович провёл за «Милан» 60 матчей на всех турнирах, забил 33 мяча и отметился десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович снимется во втором сезоне итальянского сериала Vita da Carlo.