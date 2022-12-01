Экс-игрок Франции Дюгарри: Гризманн — это смесь Зидана и Платини

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением об игре нападающего национальной команды Антуана Гризманна на чемпионате мира 2022 года.

«Антуан исключительно выступает с начала чемпионата мира. Я считаю, что его стиль игры похож на стиль Зидана. Гризманн отдаёт верные пасы, спасает Францию в опасных ситуациях. Я уверен, что без него эта команда была бы другой», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

По мнению экс-игрока, французской сборной часто не хватает ритма в игре.

«Как только Антуан касается мяча, этот ритм появляется. Гризманн — это смесь Зидана и Платини. У Платини было отличное видение поля, он читал игру раньше других. У Гризманна это есть, он демонстрирует силу духа. Сейчас Антуан спокойный, безмятежный. Он стал более зрелым игроком», — сказал он.

14 декабря Франция сыграет с Хорватией в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гризманн обошёл Анри и Зидана по количеству голевых передач в составе сборной Франции.