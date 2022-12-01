Дешам уверен, что Франция сможет взломать оборону Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Марокко.

«Франция обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что марокканцы классно обороняются. Однако они добились успеха не только из-за хороших оборонительных действий. Если бы соперник просто качественно отбивался, мы сейчас не обсуждали наш полуфинал. Они очень организованы», — приводит слова Дешама Федерация футбола Франции.

Встреча Франции с Марокко состоится 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Дешам назвал равными шансы Марокко и Франции на выход в финал ЧМ-2022.