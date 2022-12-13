Ибрагимович: Хорватия и Франция — сильные футбольные нации, но титул предназначен для Аргентины

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что ждёт от Аргентины победы на чемпионате мира в Катаре.

«На небе уже написано, кто выиграет чемпионат мира. Лео Месси поднимет трофей, потому что этому суждено быть. Хорватия и Франция — сильные футбольные нации, но титул предназначен для Аргентины», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

В полуфинале чемпионата мира в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Игра пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды по пенальти.

Ранее Бушманов оценил форму Месси перед полуфинальным матчем с Хорватией.