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В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитнику армейского клуба Игорю Дивееву.
В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Обычный для таких ситуаций вброс. Ещё вскоре после травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта. Мы ждём его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта», — написал Брейдо в своём Telegram-канале. 

13 декабря, по информации Metaratings, «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Дивеева.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о подписании Дивеева.

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