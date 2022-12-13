В «Зените» опровергли информацию о подписании Дивеева
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Действительно ли «Зенит» заинтересован Дивеевым? Слухи не комментируем», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. ЦСКА с 29 очками занимает пятое место.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в «Интернасьонале».