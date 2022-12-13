Узнать больше

В «Зените» опровергли информацию о подписании Дивеева

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, что петербургский клуб рассматривает вариант с подписанием защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
В «Зените» опровергли информацию о подписании Дивеева
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Действительно ли «Зенит» заинтересован Дивеевым? Слухи не комментируем», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. ЦСКА с 29 очками занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в «Интернасьонале».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить