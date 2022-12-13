Metaratings: «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Дивеева
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«Зенит» оценивает ситуацию с переговорами игрока о продлении контракта с армейцами. В случае если Дивеев не договорится с ЦСКА, то петербургский клуб сделает предложение о выкупе контракта защитника, сообщает Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева.