Самедов: финал ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко возможен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что не хочет видеть финал ЧМ-2022 с участием Хорватии и Марокко.

«Финал ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко вполне возможен. Произойти ведь может всякое. Они же как-то добрались до полуфинала: логично, что смогут пройти и дальше. Но лично мне бы этого не хотелось», — цитирует Самедова «Чемпионат».

По его словам, победу в мундиале должна одержать сборная Аргентины с нападающим Лионелем Месси.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Хорватии и Аргентины.