Агент Мантуана: на данный момент мы не ведём переговоры по выкупу Густаво «Зенитом»
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«На данный момент мы не ведём переговоры по выкупу Густаво. Возможен ли обмен Альберто на Мантуана? Не знаю. Всё зависит от клубов», — цитирует Гарсию Sport24.
Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1). Полузащитник отличился спустя девять минут после появления на поле в концовке второго тайма. Форвард провёл за петербургский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).