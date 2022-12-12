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Агент Мантуана: на данный момент мы не ведём переговоры по выкупу Густаво «Зенитом»

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Футбольный агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия сообщил, что переговоры с петербургским клубом о выкупе футболиста не ведутся.
Агент Мантуана: на данный момент мы не ведём переговоры по выкупу Густаво «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«На данный момент мы не ведём переговоры по выкупу Густаво. Возможен ли обмен Альберто на Мантуана? Не знаю. Всё зависит от клубов», — цитирует Гарсию Sport24.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1). Полузащитник отличился спустя девять минут после появления на поле в концовке второго тайма. Форвард провёл за петербургский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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