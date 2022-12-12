Врачи сообщили, что Пеле идёт на поправку, но о его выписке говорить преждевременно

Врачи легендарного футболиста Пеле сообщили, что состояние здоровья трёхкратного чемпиона мира постепенно улучшается.

«Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — говорится в заявлении.

29 ноября 82-летний бразилец был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки. 2 декабря врачи сообщили, что у него выявлена респираторная инфекция.

Ранее бразильский футболист Пеле похвалил нападающего сборной Бразилии и ПСЖ Неймара, который смог повторить рекорд по голам за национальную команду.