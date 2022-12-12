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Резцова: многие страны хотят увидеть Россию на Олимпиаде в Париже, но Бах ведёт двойную игру

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Резцова: многие страны хотят увидеть Россию на Олимпиаде в Париже, но Бах ведёт двойную игру
  • РИА Новости

«Считаю, что многие страны захотят нас увидеть на Олимпиаде в Париже, но Томас Бах сопротивляется... Он двояко играет в игру», — цитирует Резцову Sport24.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал унижением возможный допуск России к Олимпиаде в Париже без флага.

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