Кречетов назначен исполнительным директором «Локомотива»

Бывший сотрудник подмосковного клуба «Химки» Евгений Кречетов назначен на должность исполнительного директора в «Локомотиве».

«Да, Евгений Кречетов действительно назначен на должность исполнительного директора «Локомотива», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Команду возглавляет Михаил Галактионов. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

Ранее защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв высказал мнение, что столичный клуб сможет исправить турнирное положение.