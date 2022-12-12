Кречетов назначен исполнительным директором «Локомотива»
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«Да, Евгений Кречетов действительно назначен на должность исполнительного директора «Локомотива», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.
После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.
Команду возглавляет Михаил Галактионов. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.
Ранее защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв высказал мнение, что столичный клуб сможет исправить турнирное положение.