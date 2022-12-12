Узнать больше

Де ла Фуэнте: хочу, чтобы 48 млн испанцев отдали жизни за нас

Короткая ссылка
Луис де ла Фуэнте высказался о своём назначении на пост главного тренера сборной Испании.
Де ла Фуэнте: хочу, чтобы 48 млн испанцев отдали жизни за нас
  • Gettyimages.ru

«Мы постараемся выжать максимум из каждого футболиста, чтобы принести успех всей команде. Я хочу, чтобы 48 млн испанцев отдали свои жизни за эту команду и за футболку сборной», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба испанской команды в социальных сетях.

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Энрике после поражения от Марокко объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио.

Ранее Энрике поблагодарил болельщиков и главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за оказанное доверие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить