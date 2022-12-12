Де ла Фуэнте: хочу, чтобы 48 млн испанцев отдали жизни за нас

Луис де ла Фуэнте высказался о своём назначении на пост главного тренера сборной Испании.

«Мы постараемся выжать максимум из каждого футболиста, чтобы принести успех всей команде. Я хочу, чтобы 48 млн испанцев отдали свои жизни за эту команду и за футболку сборной», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба испанской команды в социальных сетях.

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Энрике после поражения от Марокко объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио.

Ранее Энрике поблагодарил болельщиков и главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за оказанное доверие.