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Экс-тренер сборной Бельгии по футболу ждёт возвращения России на мировую арену

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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.
Экс-тренер сборной Бельгии по футболу ждёт возвращения России на мировую арену
  • Gettyimages.ru

«Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях», — цитирует Веркотерена «Чемпионат».

Он подчеркнул, что спорт — это для всех без исключения.

«Но сейчас Россия в такой ситуации. Это не мое решение», — добавил экс-тренер сборной Бельгии. 

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.

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