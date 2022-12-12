Экс-тренер сборной Бельгии по футболу ждёт возвращения России на мировую арену
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«Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях», — цитирует Веркотерена «Чемпионат».
Он подчеркнул, что спорт — это для всех без исключения.
«Но сейчас Россия в такой ситуации. Это не мое решение», — добавил экс-тренер сборной Бельгии.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.