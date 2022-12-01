Сёмин не исключил ещё одного сюрприза от сборной Марокко на ЧМ-2022

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы сборной Марокко на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Сборная Марокко способна преподнести ещё один сюрприз. Эта команда очень дисциплинированна, хорошо подготовлена физически», — цитирует Сёмина Vprognoze.ru.

По его словам, все матчи на чемпионате мира, начиная с четвертьфиналов, проходят в очень упорной борьбе и заранее предсказать что-то очень сложно.

«Марокканцы едины в стремлении сыграть как можно лучше. Поэтому всё может быть», — добавил Сёмин.

Франция 14 декабря в 1/2 финала сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале Хорватия 13 декабря встретится с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться от Лионеля Месси.