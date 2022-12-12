Федерация фехтования России отозвала иск на решение по отстранению россиян от соревнований

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что ФФР отозвала иск, поданный в гражданский суд Швейцарии после отстранения Международной федерацией фехтования (FIE) российских спортсменов от международных соревнований.

«Наши юристы отзывают иск. Мы не будем продолжать судебный процесс, поскольку прошёл внеочередной конгресс FIE, где принято решение об организации очередного конгресса, который должен принять решение по возвращению наших спортсменов на международные старты», — цитирует Мамедова ТАСС.

По его словам, очередной конгресс FIE состоится в марте 2023 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

FIE в ноябре продлила отстранение россиян до марта 2023 года.

Ранее олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли высказался о санкциях в отношении российского спорта.