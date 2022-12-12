Сальников: у российских пловцов появился шанс отобраться на Олимпиаду 2024 года

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что идёт диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску россиян к участию в международных соревнованиях.

«Считаю, что шанс отбора на Олимпиаду появился, сейчас идут консультации с МОК, которые должны в конце концов вылиться в какие-то рекомендации для международных спортивных федераций — мы готовы и к позитивному, и к негативному сценарию», — цитирует Сальникова ТАСС.

По его словам, в течение нескольких дней будет более чёткое понимание перспектив на 2023 год.

«Мы не подавали заявку о переходе в азиатскую федерацию. Вопрос членства в плавании уже вторичен, он требует более серьёзной, глубокой проработки, не хочу отрицать возможность этого перехода, но самым главным остаётся вопрос участия в международных», — сказал Сальников.

Азиатская федерация плавания рассматривает заявку об участии россиян в турнирах под её эгидой.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.