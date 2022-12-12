Брусникина: радует, что FINA ищет пути по допуску россиян к отбору на Игры-2024
- РИА Новости
«Радует, что FINA ищет пути, чтобы допустить российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры. Понимаем, что процесс не очень быстрый и пока не очень понятно, как это может быть реализовано, но в любом случае уже вселяет надежду», — цитирует Брусникину «Матч ТВ».
По её мнению, международная федерация нацелена на объединение и консолидацию спортивного движения.
«А также на сохранение шансов для наших спортсменов по выступлению на международном уровне», — сказала Брусникина.
Азиатская федерация плавания рассматривает заявку об участии россиян в турнирах.
FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.
На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.