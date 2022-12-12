МЮ был готов платить часть зарплаты Роналду, если бы он покинул клуб летом
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По информации The Athletic, клуб собирался платить часть зарплаты португальца, если бы он нашёл себе новую команду. Отмечается, что за уход Роналду выступал главный тренер Эрик тен Хаг.
37-летний Роналду провёл 16 матчей в сезоне-2022/23 за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге и Лиге Европы.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и тен Хага.
Ранее Килиан Мбаппе отреагировал на пост Криштиану Роналду эмоджи «короны» и «козла».