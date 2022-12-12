МЮ был готов платить часть зарплаты Роналду, если бы он покинул клуб летом

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно готов был отпустить нападающего Криштиану Роналду, сохранив часть его зарплаты.

По информации The Athletic, клуб собирался платить часть зарплаты португальца, если бы он нашёл себе новую команду. Отмечается, что за уход Роналду выступал главный тренер Эрик тен Хаг.

37-летний Роналду провёл 16 матчей в сезоне-2022/23 за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге и Лиге Европы.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и тен Хага.

Ранее Килиан Мбаппе отреагировал на пост Криштиану Роналду эмоджи «короны» и «козла».