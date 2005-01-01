Источник: Роналду забрал вещи с базы МЮ до выхода скандального интервью

Нападающий Криштиану Роналду заранее подготовился к уходу из «Манчестер Юнайтед».

По информации talkSPORT, игрок забрал свои вещи из раздевалки клуба 13 ноября. Его скандальное интервью с Пирсом Морганом вышло 16 ноября. Через неделю стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.

Напомним, что игрок дал интервью перед чемпионатом мира, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что журналист Морган назвал тен Хага клоуном.