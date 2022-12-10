Эден Азар может продолжить карьеру в MLS
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS.
По информации Mundo Deportivo, футболист принял такое решение из-за отсутствия игровой практики в мадридской команде.
После вылета с чемпионата мира в Катаре игрок завершил карьеру в сборной Бельгии.
В нынешнем сезоне Азар сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Эден Азар рассказал, с каким человеком хотел бы поменяться местами.