Эден Азар может продолжить карьеру в MLS

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS.

По информации Mundo Deportivo, футболист принял такое решение из-за отсутствия игровой практики в мадридской команде.

После вылета с чемпионата мира в Катаре игрок завершил карьеру в сборной Бельгии.

В нынешнем сезоне Азар сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Эден Азар рассказал, с каким человеком хотел бы поменяться местами.