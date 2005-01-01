Сака: сборная Англии особенная и талантливая, поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее

Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022.

«Наша команда действительно особенная и талантливая, поэтому я с оптимизмом смотрю на наше будущее. Мы будем исходить из этого и при вашей поддержке продолжим совершенствоваться и добиваться прогресса вместе», — написал Сака в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная Англии уступила Франции в полуфинальном матче ЧМ-2022. Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также он не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

Ранее бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.