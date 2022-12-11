Рианчо: сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре сборной Марокко на чемпионате мира — 2022.

«Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова. Не стоит забывать, что россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьётся не на своей родине», — цитирует Рианчо Sport24.

Марокко 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Францией на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Валида Реграги на предыдущей стадии турнира переиграл Португалию (1:0).

В другом полуфинале Аргентина 13 декабря сыграет с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, что сборная Марокко не выйдет в финал ЧМ-2022.