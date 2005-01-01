Стоичков: раньше аргентинцы отдавали мяч Месси и останавливались, теперь всё иначе

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о выступлении сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022.

«Мне понравился Месси. Аргентина немного изменилась, и к лучшему. Конечно, зависимость от Лео есть, как же ей не быть. Но раньше ему давали мяч, и все останавливались, а теперь всё иначе», — цитирует Стоичкова Sport.es.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл «Нидерланды (3:2) по пенальти. Балканская команда по пенальти обыграла Бразилию (2:1).

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси был признан лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды.