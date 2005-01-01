Пепе: Роналду внёс свой вклад, и мы должны поблагодарить его за это

Защитник сборной Португалии Пепе высказался об игре Криштиану Роналду за национальную команду на чемпионате мира — 2022.

«Это наш португальский флаг. Он простирается по всему миру. Роналду внёс свой вклад, и мы должны поблагодарить его за это», — цитирует Пепе Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко. Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее полузащитник сборной Португалии Рафаэл Леау объяснил, почему Португалия уступила Марокко.