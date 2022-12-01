Коман: Марокко заслуживает место в полуфинале

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Мы по-прежнему сосредоточены. У нас впереди матч со сборной Марокко, которая была очень хороша в предыдущих матчах. Нам потребуется вся наша энергия для победы. Они заслуживают место в полуфинале, и мы будем хорошо готовиться в плане тактики», — цитирует Комана RMC Sport.

Франция в четвертьфинальном матче обыграла Англию. Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1. Сборная Марокко в игре 1/4 финала победила Португалию. Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0.

Сборные Марокко и Франции встретятся 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

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