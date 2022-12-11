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Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную

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Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии.
Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Calciomercato, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет, чтобы главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал наставником национальной команды. Контракт тренера с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что 9 декабря Тите объявил об уходе поста главного тренера сборной Бразилии. Произошло это после поражения от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар допустил, что больше не сыграет за национальную команду.

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