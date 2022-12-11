Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную

Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии.

Как сообщает Calciomercato, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет, чтобы главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал наставником национальной команды. Контракт тренера с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что 9 декабря Тите объявил об уходе поста главного тренера сборной Бразилии. Произошло это после поражения от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар допустил, что больше не сыграет за национальную команду.