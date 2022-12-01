Рабьо: праздновали победу над сборной Англии вместе с тренером и президентом

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился эмоциями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Англии.

«Мы очень счастливы. Праздновали победу вместе с тренером, президентом, со всеми. Это был момент единения. Мы чувствуем поддержку — я поддерживаю связь с родственниками во Франции, и они говорят мне, что всё больше и больше людей поддерживают и верят в нас», — цитирует Рабьо RMC Sport.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также он не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции в 1/4 финала ЧМ.