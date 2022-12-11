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Журналист Морган назвал тен Хага клоуном

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Журналист Пирс Морган высказал своё мнение о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
Журналист Морган назвал тен Хага клоуном
  • Gettyimages.ru

«Трудно предположить, почему Роналду неуважительно отнёсся к этому клоуну, не так ли?» — написал журналист в своих соцсетях.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что игрок дал интервью журналисту Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ранее Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира.

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