Журналист Морган назвал тен Хага клоуном

Журналист Пирс Морган высказал своё мнение о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Трудно предположить, почему Роналду неуважительно отнёсся к этому клоуну, не так ли?» — написал журналист в своих соцсетях.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что игрок дал интервью журналисту Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ранее Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира.