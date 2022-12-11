Журналист Морган назвал тен Хага клоуном
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«Трудно предположить, почему Роналду неуважительно отнёсся к этому клоуну, не так ли?» — написал журналист в своих соцсетях.
22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду.
Напомним, что игрок дал интервью журналисту Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
Ранее Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира.