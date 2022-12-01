Суарес поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поддержал форварда команды Бразилии Неймара после вылета с чемпионата мира в Катаре.

«Много сил тебе, брат. Мы много раз падали, но у нас всегда были силы двигаться вперёд, потому что мы готовы бороться, чтобы добиться успеха в этом прекрасном виде спорта», — написал Суарес в соцсетях.

Бразилия уступила Хорватии (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее Винисиус заявил о вылете Бразилии с ЧМ-2022, что это был худший день в его жизни.