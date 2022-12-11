Защитник ЦСКА Фернандес возобновил карьеру

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о возобновлении футбольной карьеры.

«В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне» — сказал Фернандес в Telegram-канале ЦСКА.

Защитник продолжит карьеру в одном из бразильских клубов.

32-летний футболист в мае приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В сборной России Фернандес завершил карьеру в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Фернандес стал отцом.