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Защитник ЦСКА Фернандес возобновил карьеру

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о возобновлении футбольной карьеры.
Защитник ЦСКА Фернандес возобновил карьеру
  • Gettyimages.ru

«В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне» — сказал Фернандес в Telegram-канале ЦСКА.

Защитник продолжит карьеру в одном из бразильских клубов.

32-летний футболист в мае приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В сборной России Фернандес завершил карьеру в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Фернандес стал отцом.

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