Комбаров считает, что у Марокко есть шансы на выход в финал ЧМ
Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров оценил шансы Марокко пройти Францию в полуфинале чемпионата мира в Катаре.
«Фаворитом этой пары будут европейцы. Марокко будет играть дисциплинированно, поэтому у них тоже есть шансы», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале турнира сборная Марокко обыграла Португалию (1:0). В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра между сборными пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.