Комбаров считает, что у Марокко есть шансы на выход в финал ЧМ

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров оценил шансы Марокко пройти Францию в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Фаворитом этой пары будут европейцы. Марокко будет играть дисциплинированно, поэтому у них тоже есть шансы», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале турнира сборная Марокко обыграла Португалию (1:0). В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра между сборными пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.