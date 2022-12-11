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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» делает всё возможное, чтобы найти замену Роналду

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поиске замены для нападающего Криштиану Роналду.
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» делает всё возможное, чтобы найти замену Роналду
  • Gettyimages.ru

«Мы изучаем каждую возможность и делаем всё, что в наших силах. Я не могу называть конкретные имена. У игроков есть контракты, я с уважением отношусь к этому», — цитирует тен Хага Goal.

37-летний Роналду провёл 16 матчей в сезоне-2022/23 за «Манчестер Юнайтед» в Английской Премьер-лиге и Лиге Европы. 

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду прилетит в Саудовскую Аравию для подписания контракта с «Аль-Насср» после ЧМ.

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