Хендерсон проигнорировал рукопожатие Мбаппе перед матчем Англия — Франция

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон проигнорировал нападающего команды Франции Килиана Мбаппе перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира в Катаре.

В эфир попало, как команды готовились выйти из подтрибунного помещения на поле. Мбаппе протянул руку Хендерсону, но англичанин проигнорировал француза. Килиан саркастически улыбнулся после жеста Джордана.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.