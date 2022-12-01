Данни считает, что Роналду не заслуживает неуважения к нему
Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Роналду — лучший в мире, он — лучший в истории футбола. В последние месяцы он был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу!» — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира.