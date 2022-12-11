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Лыжнице Ивановой стало плохо во время гонки на этапе Кубка России

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Лыжнице Софье Ивановой стало плохо во время гонки свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
Лыжнице Ивановой стало плохо во время гонки на этапе Кубка России
  • РИА Новости

Спортсменка потеряла сознание, и ей потребовалась эвакуация спасателями, которые доставили лыжницу в карету скорой помощи на снегоходе, сообщает РИА Новости.

Победительницей гонок стала 21-летняя Вероника Степанова, которая преодолела дистанцию в 10 км за 24 минуты и 11,4 секунды.  Второй пришла Мария Истомина с отставанием в 1:03,9. Третья — Екатерина Смирнова (+1:14,9).

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от участия в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России.

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