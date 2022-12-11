Латыпов — о масс-старте: не ожидал, что будет такое рубилово на последнем круге

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от участия в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России.

«Действительно круто, страсти такие. Почти всю гонку я тащил всех. Сегодня я ни один круг практически не сидел ни за кем, потому что все — любители работать в спину. Но последний круг, я не ожидал, что будет такое рубилово», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Даниил Серохвостов преодолел дистанцию 15 км за 40 минут и 41,2 секунды, допустив один промах. Вторым пришёл Иван Колотов с отставанием в 25,2 секунды, он допустил два промаха. На третьем месте — Эдуард Латыпов (+40,9, два промаха).

Ранее сообщалось, что лыжница Вероника Степанова выиграла гонку с раздельным стартом на третьем этапе Кубка России в Чусовом.