«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров на 11 декабря

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,6 млн куб. м по состоянию на 11 декабря. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».

РИА Новости