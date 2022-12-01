Итальянский журналист: FA обсудит будущее Саутгейта в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) может уволить Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной сборной.

В ближайшие дни состоится встреча между тренером и представителями FA, на которой будет обсуждаться будущее 52-летнего специалиста, написал итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что после поражения англичан от французов в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира позиции Саутгейта в сборной пошатнулись. Однако Daily Mail накануне сообщила, что бывший защитник «Кристал Пэлас» продолжил работу со сборной вне зависимости от результата на чемпионате мира в Катаре.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также форвард «Тоттенхэма» не смог реализовать 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии Гарри Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции.