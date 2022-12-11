«Каролина» победила «Айлендерс» в матче НХЛ, Кочетков отстоял на ноль
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Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Рода Бриндамора.
Шайбы забросили Пол Штястны (28-я минута), Еспери Котканиеми (45-я) и Джордан Стаал (49-я). Андрей Свечников сделал одну голевую передачу. Голкипер Пётр Кочетков отразил все 16 бросков. Российский вратарь провёл второй матч на ноль в сезоне. Илья Сорокин отразил 29 бросков.
«Каролина» (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (34) располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что шайба Михаила Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.