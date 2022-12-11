«Питтсбург» обыграл «Баффало» в матче НХЛ, Малкин набрал одно очко

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Майка Салливана. «Питтсбург» победил в пятом матче подряд.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Рикард Ракелль (пятая минута), Сидни Кросби (седьмая, 59-я). Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Сэйбрз» отличился Пейтон Кребс (52-я).

«Питтсбург» (36 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (26) располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс».