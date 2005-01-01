Невилл — об игре Англия — Франция на ЧМ: рефери устроил абсолютно кошмарный матч

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике работу судей на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Англии и Франции.

«Рефери устроил абсолютно кошмарный матч. Я не говорю, что это главная причина поражения Англии, но это просто плохой судья, очень плохой», — написал Невилл в социальных сетях.

По мнению бывшего футболиста английской сборной, на 25-й минуте встречи бразильский арбитр Сампайо Вилтон после просмотра VAR должен был назначать 11-метровый в ворота Франции.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также форвард «Тоттенхэма» не смог реализовать 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии Гарри Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции.