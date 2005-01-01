Кунде — о победе над Англией: это был сумасшедший матч с множеством поворотов

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу над командой Англией в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Это был сумасшедший матч с множеством поворотов. Было все, что нам нравится, с победой, которая прекрасна. На кону было так много, мы очень хотели пройти в полуфинал, отдали все для этого. Это победа над болью, которая еще прекраснее», — цитирует Кунде beIN Sports.

По его мнению, французской сборной не стоит ждать лёгкой прогулки в игре 1/2 финала с Марокко.

«Это будет очень сложный матч против команды, которая выложится на полную», — добавил Кунде.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала с Францией на чемпионате мира в Катаре.