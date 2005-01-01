Премьер Британии пожелал сборной Франции удачи на ЧМ по футболу в Катаре

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал сборной Франции удачи на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Он написал об этом в Twitter после победы французов над сборной Англии.

Премьер отметил, что английские футболисты сделали всё возможное и могут гордиться собой.

«Желаю удачи сборной Франции в следующем круге», — приводит ТАСС слова Сунака.

Ранее сборная Франции нанесла поражение команде Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.