Премьер Британии пожелал сборной Франции удачи на ЧМ по футболу в Катаре
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал сборной Франции удачи на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Он написал об этом в Twitter после победы французов над сборной Англии.
Премьер отметил, что английские футболисты сделали всё возможное и могут гордиться собой.
«Желаю удачи сборной Франции в следующем круге», — приводит ТАСС слова Сунака.
Ранее сборная Франции нанесла поражение команде Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.