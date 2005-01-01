Линекер: время сборной Англии ещё придёт

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Франции.

«Снова душераздирающе, но не стыдно проиграть отличной французской команде, и я поздравляю их. Это прекрасная молодая сборная Англии, выложилась на все сто и будет становиться только лучше. Их время ещё придёт», — написал Линекер в социальных сетях.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала с Францией на чемпионате мира в Катаре.