Хендерсон: Англия могла победить Францию

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о поражении своей сборной от Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Мы хорошо себя чувствовали, показывали качественную игру, были сфокусированы и голодны до побед. Но нужно отдать должное Франции, у которой хорошая команда. Я всё ещё думаю, что мы могли победить сегодня», — сказал Хендерсон ITV.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение национальной команды в матче 1/4 финала с Францией на чемпионате мира в Катаре.