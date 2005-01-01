Франция обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Франции нанесла поражение команде Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

Франция сыграет с Марокко в полуфинале мундиаля.

Ранее Кейн сравнялся с Руни в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии.