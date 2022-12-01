Дрогба — о победе Марокко над Португалией: да здравствует Африка

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поздравил Марокко с победой над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Они сделали это! Поздравляем Марокко с этим достижением. Да здравствует Африка. Валид Реграги, брат, я очень рад за тебя», — написал Дрогба в социальных сетях.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с победителем матча Англия — Франция. Португалия покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о победе своей команды над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.