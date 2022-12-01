Главный тренер Марокко — о выходе в полуфинал ЧМ-2022: это ещё не конец

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал победу своей команды над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

«Мы противостояли великой португальской команде. Я сказал игрокам перед матчем, что мы должны войти в историю Африки, что мы и сделали. Мы думали, когда же сможем достичь этой стадии ЧМ, и вот сейчас достигли. Это ещё не конец», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение национальной команды от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.