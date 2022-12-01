Сантуш — о поражении Португалии: нам потребовалось много времени, чтобы войти в игру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что национальной команде потребовалось много времени, чтобы войти в игру с Марокко.

«В первом тайме у команды возникли трудности. Нам потребовалось много времени, чтобы войти в игру. Желание было большим, футболисты были очень уверены в себе, но показать свою игру в полной мере не могли, хотя у нас были голевые ситуации», — приводит слова Сантуша Record.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о поражении национальной команды от сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.